Monteur snijdt per ongeluk hoofdleiding door en gaat ervandoor

Bij de reparatie van een lekkende gasleiding bij een woning aan de Leliestraat in Drunen, heeft een monteur vrijdag de gehele hoofdleiding per ongeluk doorgesneden. Daardoor stroomde veel gas de woning in.

De monteur pakte hierop zijn biezen, de bewoonster verbouwereerd achterlatend met de mededeling dat ze Enexis moest bellen. De brandweer heeft de woning geventileerd, Enexis heeft de gasleiding afgesloten. Zowel de brandweer als Enexis waren ontzet over de gang van zaken. De bewoonster had de installateur via een zoekopdracht in Google gevonden. Onbekend is om welk bedrijf het gaat. En moet nu een ander installatiebedrijf komen voordat de bewoonster weer gas krijgt. Het lek in de woning is nog steeds niet gerepareerd.