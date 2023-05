Tik voor Michael van Gerwen in aanloop naar play-offs Premier League darts

De vijftiende speelronde van de Premier League darts duurde donderdagavond niet lang voor Michael van Gerwen. De Vlijmenaar verloor in de openingsronde van regerend wereldkampioen Michael Smith, die deze speelronde vervolgens op zijn naam schreef.

130-Finish

Van Gerwen imponeerde in de leg daarna met scores van 180, 140 en 131 en kwam nog terug tot 4-5, maar daarna besliste 'BullyBoy het duel gedecideerd met een 130-uitgooi: 4-6.

Smith straalde na afloop. "Vorig jaar schreef ik maar één speelronde in de Premier League op mijn naam, tijdens de laatste avond. Nu al drie. Ik heb zoveel mogelijk geoefend en zoals je deze avond kon zien: dat harde werk sleept je erdoorheen als het talent een rotdag heeft. Ik was vandaag niet op mijn best, maar mijn doorzettingsvermogen en vastberadenheid hielpen me om de overwinning de streep te trekken."

Titelhouder

Van Gerwen heeft sinds begin maart geen speelronde meer gewonnen in de Premier League darts. De laatste keer dat hij zich tot de beste kroonde, was twee maanden geleden tijdens de zesde speelronde in Liverpool. Komende week vindt de laatste reguliere speelavond van de Premier League plaats in het Schotse Aberdeen, waarna de play-offs in Londen volgen. Van Gerwen is al verzekerd van een plek bij de beste vier. Hij is na zijn nederlaag tegen Michael Smith van donderdag wel een plaatsje gezakt op de ranglijst, van plaats twee naar plek drie. 'BullyBoy' is hem gepasseerd. De Welshman Gerwyn Price - die de finale donderdag met 6-3 verloor van Smith - gaat nog altijd aan de leiding.

Van Gerwen is de titelhouder in de Premier League. Vorig jaar versloeg de Vlijmenaar Joe Cullen in de finale.