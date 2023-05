Jules (67) verdrinkt tijdens vakantie in wildwaterrivier: 'Een nachtmerrie'

Een man uit Veghel is verdronken in een rivier in Albanië. Het gaat om de 67-jarige Jules Schuurmans. Hij raakte maandag vermist. Hij kreeg een ongeluk tijdens een boottochtje samen met zijn vrouw op een wildwaterrivier. Donderdagavond werd zijn lichaam gevonden.

Jules en Helma trokken met hun camper door Zuid-Europa en waren nu in Albanië. Ze zouden met een eigen opblaasboot de Osum-rivier op zijn gegaan, maar sloegen overboord door de stroming. De vrouw kon nog gered worden. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en er werd een zoekactie gestart naar de man. Familieleden zijn geschokt door het nieuws. “Het is gewoon verschrikkelijk”, vertelt een zus van Jules. “Ze hadden een mooie camper gekocht en waren lekker aan het genieten van het leven.” Een neef vertelt: “Gisteren aan het eind van de middag kregen we te horen dat zijn lichaam is gevonden. Het is een nachtmerrie.” Uit respect voor het gezin willen ze er verder niet veel over kwijt.

"Ze waren met een eigen bootje dat niet geschikt is om te raften."