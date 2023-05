PSV wordt geen kampioen, geeft Van Nistelrooij voor het eerst toe

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft nog lang volgehouden dat de club voor het kampioenschap ging. Vrijdag moest hij toch voor het eerst toegeven dat Feyenoord kampioen gaat worden. “Ik ga ze pas feliciteren als ze echt kampioen zijn, maar het is niet meer de vraag of ze dat worden.”

En dus is plek twee voor nu het hoogst haalbare. PSV wil de voorronden Champions League veiligstellen en dan op 3 juli volle frisse moed starten. Met Van Nistelrooij aan het roer? “Waarom niet. Ik heb voor drie jaar getekend. Er is bij mij geen enkele twijfel om door te gaan.”

Plek twee

PSV heeft de beste uitgangspositie om plek twee te bemachtigen. Een belangrijke plek op de ranglijst omdat de club dan nog uitzicht heeft op de miljoenen in de Champions League. Nog twee thuiswedstrijden winnen en dan is deze positie op de ranglijst verzekerd.

Nadat Ajax zaterdagavond twee punten liet liggen was er geen feestje in de PSV-bus. “Maar het was wel een goede uitslag voor ons”, zegt Van Nistelrooij met een glimlach.

PSV moet nog thuis winnen van Fortuna Sittard en SC Heerenveen om deze tweede plek veilig te stellen. “Daar ligt onze volledige focus op. Het is belangrijk scherp te blijven. Er is geen ruimte voor verslapping. Zondag moeten wij laten zien dat we de klus willen klaren.”

Fitte selectie

Zondag zit Thorgan Hazard weer bij de selectie en dus heeft PSV een nagenoeg fitte selectie. Een selectie die erg breed is. Dat heeft de basis gelegd voor de sterke reeks die de Eindhovenaren hebben weggezet.

“We hebben veel potentiële basisspelers. Dan is het belangrijk om iedereen aan boord te houden. Dat moet je managen, maar zie je wel terug in de wedstrijden. We kunnen vanaf de bank wedstrijden kantelen en dat is onder andere de basis geweest voor deze serie.”