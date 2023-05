Chantals paard was 7 weken te lang drachtig: ‘Misschien wel een record’

Een bijzonder record in Berghem. Het paard van Chantal van den Heuvel heeft een veulen gekregen, zeven weken nadat ze was uitgerekend. En dat is ook voor paarden uitzonderlijk. “Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is dit nog niet eerder gebeurd”, vertelt Chantal.

Normaal gesproken zijn paarden elf maanden drachtig, zo’n 335 dagen. Vier weken overtijd is niet gek, maar veulen Toscane bleef zeven weken en twee dagen langer in de buik zitten. "Mijn vader fokt al vijftig jaar veulens en had dit nog nooit gehoord. Het is echt uitzonderlijk", zegt de Berghemse.

"De artsen zeiden dat ik me niet druk moest maken en af moest wachten."

Veel mensen die het verhaal van Chantal hoorden, dachten dat het niet kon kloppen. Ze vroegen zich af of ze de uitgerekende datum niet gewoon verkeerd berekend had. Maar zelfs de dierenarts kon het bevestigen. “Ze is op 21 april geïnsemineerd. Dat staat zwart op wit", zegt Chantal. "Zodra dat gebeurd is, kan het maximaal een paar dagen duren voordat een paard zwanger wordt.” Toen de hoogzwangere Delveux maar niet beviel, begon Chantal zich wel zorgen te maken. “Ik heb regelmatig de dierenarts en de paardenkliniek gebeld. Want ik was bang dat ze dood geboren zou worden." Maar de artsen stelden haar gerust. "Ze zeiden dat ik me niet druk moest maken en af moest wachten. De natuur zou zijn werk doen en dat is ook gebleken.”

"Extra fijn dat alles goed afgelopen is.”