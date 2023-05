Regenboogprotest van stoepkrijt mag, maar de gemeente mag het ook weghalen

De gemeente Geldrop-Mierlo haalde vrijdagochtend een regenboogtekening weg die bedoeld was als protest tegen het beleid van die gemeente. Dat mocht zij doen volgens advocaat Franc Pommer. Stoepkrijten op de openbare weg is namelijk verboden. Toch kan een tekening wél legaal zijn als er sprake is van Vrijheid van meningsuiting.

Yessica tekende donderdagavond met twee vriendinnen een regenboog op de stoep van het gemeentehuis in Geldrop. In april weigerde de gemeente om, net als andere gemeenten, de regenboogvlag te hijsen na vernielingen bij het COC in Eindhoven. De vrouwen wilden met stoepkrijt protesteren tegen dat besluit.

Stoepkrijten is strafbaar

Dat recht hebben zij volgens artikel 7 van de Grondwet die de vrijheid van meningsuiting regelt. De gemeente heeft op haar beurt weer het recht om de tekening weg te halen. Advocaat Franc Pommer analyseerde in 2017 de strafbaarheid van stoepkrijten. Hij werkt voor Advocatenbureau Hekkelman dat heel toevallig ook de huisadvocaat van de gemeente Geldrop-Mierlo is.

"Volgens de gemeentelijke regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is er sprake van een Plak- en Kalkverbod", zegt hij. Dat betekent dat het verboden is om 'met kalk, krijt, teer, kleurstof of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen op de openbare weg'. Een gemeentehuis is een openbare ruimte dus de gemeente had in dit geval het recht om de tekening weg te halen.

"Een gemeente mag het middel stoepkrijten verbieden, maar zij mogen niks vinden van de boodschap van de tekening." De gemeente Geldrop-Mierlo gaf in dit geval aan dat ze niets tegen de boodschap heeft. De reden om de regenboog weg te halen, was dan ook dat zij dit met alle stoeptekeningen doen. Los van waar het over gaat.

Vrijheid van meningsuiting

Toch is het recht op vrijheid van meningsuiting erg belangrijk. Het is zelfs een grondrecht. "Dat grondrecht staat boven de wet in de APV, wat een lokale wet is", legt Pommer uit. In het geval van de gemeente Geldrop-Mierlo staat duidelijk vermeld dat in iedere openbare ruimte toestemming moet worden gevraagd aan het college voordat er gekrijt mag worden.

Als dat niet het geval was, kon het recht op vrijheid van meningsuiting zwaarder wegen dan het recht van de gemeente om de tekening weg te halen. "Als de regenboog op de stoep van de markt getekend was, zou de overweging van de gemeente misschien anders zijn", zegt de advocaat. Dat het bij het gemeentehuis anders is, heeft weer te maken met het eigendomsrecht van de gemeente.

Voordat je de kinderen dit weekend verbiedt een hinkelbaan te krijten: geen zorgen. Er wordt van kinderen niet verwacht dat zij schriftelijk toestemming vragen aan de gemeente om te stoepkrijten. Dit is formeel wel strafbaar, maar er is nog nooit een creatieveling voor opgepakt.

