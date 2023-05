Regenboogprotest bij gemeentehuis Geldrop meteen weggehaald

De regenboog die Yessica samen met twee anderen op de stoep van het gemeentehuis in Geldrop tekende, is vrijdagochtend meteen weggehaald door de gemeente. De vrouwen tekenden de regenboog op de stoep omdat de gemeente half april weigerde om de regenboogvlag te hijsen.

Peter de Bekker & Evie Hendriks Geschreven door

Veel andere gemeenten deden dat wel nadat voetbalhooligans een vlag vernielden bij het COC in Eindhoven. Yessica noemt de actie van de gemeente Geldrop 'flauw'. En 'dat ze dat altijd doen' vindt ze een 'waardeloos argument'. Yessica besloot donderdagavond de regenboog met stoepkrijt te tekenen: "Ik heb dit samen met twee andere vrouwen gedaan. Om half elf 's avonds zijn we begonnen en we zijn een uurtje bezig geweest."

"Het maakt niet uit wanneer deze vlag te zien is."

Waarom eigenlijk nu pas? De vrouwen wilden het eigenlijk meteen al doen na de weigering van de gemeente om de regenboogvlag op te hangen. "Maar een van ons was net aan haar pols geopereerd. Daarom wachtten we tot zij weer beter was, want het maakt niet uit wanneer deze vlag te zien is." De drie hebben foto's en een filmpje gemaakt van hun actie. Daarop zijn ze gemaskerd te zien. Yessica: "Ik durfde ook wel zonder masker te poseren, hoor. Maar een van de anderen is wat gevoeliger. Zij wilde liever geen gezeik, vandaar." Daarom kozen de vrouwen er ook voor om in de avond toe te slaan. "Ach, het gaat erom dat de vlag er staat. Het is gewoon stoepkrijt. Er is dus niets illegaals aan. Je mag stoepkrijten op de stoep. Je kunt het gewoon met water weer weg krijgen."

"We halen alle uitingen weg, ongeacht het thema."

De gemeente heeft de tekening vrijdagochtend meteen weggehaald. "Dat doen we met alles wat zonder toestemming bij de ingang van het gemeentehuis worden opgehangen of getekend. Ongeacht het onderwerp", laat de gemeente in een reactie weten. "Ik vind het flauw. Zo kun je altijd zeggen: wat als. We wilden een statement maken wat niet eens illegaal is", zegt Yessica. Ze kreeg wel een positieve reactie van raadslid Miranda Verdouw. Zij is nauw betrokken bij GeldropsPride en de Dusty Foundation die zich inzet tegen geweld tegen de regenbooggemeenschap. "Zij kreeg kippenvel toen ze hoorde wat wij hebben gedaan. Zij vindt het helemaal te gek." Yessica hoopt dat de actie invloed heeft op de houding van de gemeente Geldrop. In 2021 was er namelijk ook al veel te doen over het ophangen van een regenboogvlag als protest tegen de anti-LHBTI-wetgeving in Hongarije.

"Wij hijsen maar een keer per jaar de regenboogvlag."

Wethouder Mathil Sanders-de Jonge laat weten dat de gemeente werkt aan beleid tegen uitsluiting en discriminatie van achtergestelde groepen. De gemeente hijst op 13 oktober, Coming Out Day, de regenboogvlag bij het gemeentehuis. "Wij doen dat één keer per jaar en niet iedere keer als er ergens iets gebeurt, zoals laatst na de vernielingen bij het COC in Eindhoven", zegt een woordvoerder van de gemeente. Dat mag volgens Yessica vaker gebeuren. "Ik vind het een waardeloos argument. Als gemeente mag je best laten zien dat je iets afkeurt." Ze vindt het aangekondigde beleid tegen discriminatie en uitsluiting wel een stap in de goede richting. Ze staat daarom open voor een gesprek met de wethouder. En de regenboog van stoepkrijt? "Misschien moeten we die maar op de stoep bij de markt tekenen zodat het een mooi teken van verbinding in de gemeente wordt."