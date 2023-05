'Echte vrienden' populair op bruiloften, uitvaarten en in Brabantse Top 100

Een vriendengroep die met een pilsje in de hand optrad, wordt een volwaardige band die de Zwarte Cross, PinkPop en Lowlands platspeelt. Het klinkt als een jongensdroom die uitkomt en voor de mannen van BZB voelt dat ook zo. De band uit Volkel bestaat dit jaar dertig jaar en is maar wat trots. Dat hun nummer 'Echte vrienden' populair is op bruiloften, uitvaarten en in de Brabantse Top 100 begrijpen ze wel.

Toen het uitkwam in 2008 was het niet meteen een hit. “Het is langzaam maar zeker gegroeid en nu hoor je hem ook in de feesttent. En je ziet dan vriendengroepen van ‘Hé, dit is ons liedje, we moeten effe bij elkaar kruipen’. Daar ben je dan echt heel trots op.”

'Echte vrienden' staat ieder jaar hoog in de Brabantse Top 100. Zanger Fred van Dijk: “Het is een nummer dat wordt veel gedraaid op bruiloften maar ook op uitvaarten. Het heeft voor veel mensen een diepere betekenis.”

“Een paar jaar terug besefte ik wat we eigenlijk bereikt hadden”, begint zanger Fred van Dijk. “Mijn zoon was toen 14 en die vertelde dat hij op een feestje was met leeftijdsgenoten. "Pap, die kenden jouw muziek ook allemaal", zei hij toen.

De band bestaat uit zes rockende mannen en is ook bekend van nummers als 'Koning Pinteman' en 'Een zee van tijd'. In het radioprogramma Jordy Draait Door praten ze met Jordy Graat over de Brabantse Top 100 én over hun jubileum. En daar vertellen de mannen maar wat graag over.

“We waren de eerste jaren totaal niet ambitieus”, zegt drummer Dick van der Wijst over begin jaren 90. “We wilden gewoon lol hebben. We waren met maten op pad en dronken lekker een biertje. Toen beseften we echt niet waar we ooit terecht zouden kunnen komen.”

Voor hem een momentje van ‘Verrek, meer mensen kennen ons pap dan alleen ons dorp'. Maar voor mij een moment van wow: de jeugd groeit nog steeds op met onze muziek. We hebben meerdere generaties bereikt. Dat vind ik echt superbijzonder.”

In dertig jaar hebben de bandleden heel wat met elkaar meegemaakt. “Er is zoveel gebeurd. We zijn op elkaars bruiloften geweest, er zijn kinderen geboren die inmiddels alweer studeren en we hebben begrafenissen bezocht van elkaars naasten”, vertelt drummer Dick. “We hebben de reis echt samen gemaakt, we zijn eigenlijk samen opgegroeid.” Zanger Fred: “De tijd vliegt. Maar het gekke is, in mijn hoofd ben ik nog steeds geen 51, maar een jaar of 30.”

Ze treden nog steeds op, maar minder vaak dan eerst. De mannen hadden behoefte aan iets meer rust of regelmaat. Ook al maakt het ze eigenlijk niet uit of ze voor honderd of tienduizend mensen optreden. “Weet je nog die ene keer in Groningen?”, zegt Fred tegen Dick. Hij knikt instemmend.