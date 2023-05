Camper valt van aanhanger op de snelweg: 'Handen vol aan'

Een camper is zaterdag aan het eind van de ochtend van een aanhanger gevallen op de A4 bij Bergen op Zoom. De camper kwam op de zijkant terecht. "We hebben onze handen vol aan de afhandeling van het ongeluk", laat Rijkswaterstaat weten.

Door het ongeluk zijn twee rijstroken afgesloten tussen Wouwse Plantage en knooppunt Zoomland. Weggebruikers doen er over een afstand van vijf kilometer 45 minuten langer over. Ook vanaf de A58 moeten mensen rekening houden met vertraging.

Rijkswaterstaat is bezig met het weghalen van de camper. Ook moet de schade aan het asfalt hersteld worden. De rijstroken blijven daardoor voorlopig dicht.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De brandweer werd opgeroepen, maar hoefde niet in actie te komen.

Nog een ongeluk

Ook op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is een ongeluk gebeurd. Daardoor is er maar één rijstrook open. Weggebruikers doen een halfuur langer over hun reis.