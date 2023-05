Druk bij dierenopvang met pasgeboren beestjes: 'Geen bloed? Bel dan niet'

Ze hebben het er maar druk mee bij de Vogelopvang in Someren en de Regionale Opvang Zwerfdieren (ROZE) in Eindhoven. Nu de lente echt is losgebarsten, merken de dierenopvangen dat het drukker is. De verzorgers hebben hun handen vol aan pasgeboren eendjes die bij mensen in de tuin of langs drukke wegen waggelen. Toch is inzet van de dierenopvang niet altijd nodig. "Een vuistregel die je kunt gebruiken: zie je geen bloed? Bel dan niet."

Rik Claessen Geschreven door