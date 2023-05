Zorgen om asbest bij grote brand: 'Maar daar zijn geen aanwijzingen voor'

Omwonenden van de grote brand in het Eindhovense stadscentrum maken zich zorgen om mogelijke asbestdeeltjes die vrij zouden kunnen komen bij de brand. Maar er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat dat daadwerkelijk het geval is, zegt een woordvoerder van de brandweer. Door de dikke rook die vrijkomt is in de wijde omgeving een NL-Alert uitgestuurd.

Sami Kappé Geschreven door

In Eindhoven en ver daarbuiten is te zien dat het pand in de Lichtstraat in brand staat. Door de rook: eerst gelig, later zwart, wordt omwonenden aangeraden om naar binnen te gaan en binnen te blijven met ramen en deuren dicht.

"Het stonk vreselijk."

Het gebied rondom het gebouw is afgezet. Daardoor moest een terras op last van de brandweer ontruimd worden. Maar ook verder weg zijn gasten van bijvoorbeeld een muziekfestival naar huis gestuurd. "Want het stonk verschrikkelijk", vertelt een personeelslid van een café aan het Wilhelminaplein. Ook aan het Clausplein was het overduidelijk dat buiten blijven niet gezond kon zijn. "We hebben onze deuren voor vanavond maar gesloten", zegt de eigenaar van Radegast 040 tegen Omroep Brabant.

"We hebben rondgekeken, maar geen asbestdeeltjes gezien."