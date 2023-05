Enorme ravage na plofkraak: 'Er liepen twee of drie mannen rond'

Op een geldautomaat aan Rijtseweg in Diessen is zaterdagnacht een plofkraak gepleegd. Dit gebeurde rond vier uur.

"Getuigen melden dat er twee of drie mannen rondliepen", laat de politie weten. "Zij zouden vertrokken zijn in een donkere auto."

Of er bij de plofkraak iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Omgeving is afgezet

De ravage is enorm.

De omgeving is afgezet. Specialisten van de politie doen onderzoek.