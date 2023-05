Vliegtuig met problemen maakt voorzorgslanding op Eindhoven Airport

Een vliegtuig met technische problemen heeft een voorzorgslanding gemaakt op Eindhoven Airport zondagmiddag. Er zaten 183 mensen in het toestel maar er is niemand gewond geraakt.

De brandweer rukte met meerdere brandweerwagens uit. Het toestel was om twee uur vertrokken vanaf het vliegveld en was onderweg naar Katowice in Polen.



Vermoedelijk was er vrees voor brand, maar die bleek onterecht, meldt de brandweer.

Airbus A320

Het gaat om een Airbus A320 uit Hongarije. Rond tien voor halfdrie cirkelde het vliegtuig nog altijd boven Eindhoven op ongeveer een kilometer hoogte.