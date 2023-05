Urenlange storing in parkeergarage, brandweer zaagt rolluiken open

Door een storing bij de Sint-Janparkeergarage in Den Bosch, konden zondagmiddag autobezitters 3,5 uur lang de garage niet in of uit. Het brandalarm ging rond kwart voor drie af, waarbij werd omgeroepen dat iedereen de garage moest verlaten. Daarna gingen de ijzeren rolluiken tussen de verschillende parkeerdekken dicht. De brandweer moest de rolluiken met een slijptol openzagen. Pas rond kwart over zes reden de eerste auto's de garage uit.

De parkeergarage stond bijna vol. Zondagochtend werd in Den Bosch de Vestingloop georganiseerd waar honderden bezoekers en hardlopers op af kwamen. Vanwege de hardloopwedstrijd was een deel van de binnenstad afgesloten, waardoor veel mensen in de Sint-Jangarage parkeerden.

Er was geen brand, zo stelt de gemeente. Onduidelijk is waarom het alarm dan af ging. Autobezitters die Omroep Brabant sprak, vermoedden dat het mogelijk om een koolmonoxidealarm gaat, omdat tientallen mensen hun auto tegelijk startten nadat de Vestingloop klaar was.

"Mijn zoon had meegelopen. Die wilde graag naar huis. Ik heb hem vanuit Boxtel maar opgehaald. Mijn schoondochter is daar gebleven en wacht tot ze haar auto op mag halen", zegt Anita.

Ze spreekt over gebrekkige communicatie. "Niemand kon precies vertellen wat er aan de hand was. Er was ook geen aanspreekpunt. Na drie kwartier kwamen er een paar boa's."

Uren wachten op auto

Op het plein bij de parkeergarage stonden de hele middag autobezitters te wachten tot ze weer bij hun wagen mochten. Een deel van de gedupeerden ging de binnenstad in voor een bezoek aan het terras of de winkels.

De monteur kreeg de rolluiken ook niet omhoog. De brandweer heeft alle rolluiken open gezaagd, een flinke kostenpost. Rond kwart over zes reden de eerste auto's de garage uit.

Gratis parkeren

De gemeente laat weten dat niemand parkeergeld hoeft te betalen. Of ook extra kosten die gemaakt zijn ook vergoed worden, is nog niet bekend. Bijvoorbeeld door gedupeerden die een taxi hebben genomen of zich op hebben laten halen,