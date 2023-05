PSV ontsnapt dankzij geweldig doelpunt van Simons aan duur puntenverlies

PSV heeft zondagavond drie belangrijke punten gepakt tegen Fortuna Sittard. In eigen huis liep het lange tijd niet maar zorgde Xavi Simons met een geweldig afstandsschot voor de bevrijdende 2-1. De Eindhovenaren kunnen volgende week plek twee veiligstellen bij een overwinning op SC Heerenveen.

Mazzel, was het woord dat het eerste halfuur van PSV samenvatte. Tegen Fortuna Sittard kwam het al na vier minuten op achterstand door een omhaal van Paul Gladon. Het was het enige ‘geluk’ dat de Limburgers hadden want daarna was er genoeg om over te klagen.

Na nog geen tien minuten had PSV namelijk met tien man moeten komen staan. Johan Bakayoko kwam onbesuisd in en raakte zijn tegenstander hard op de enkel. De videoscheidsrechter keek er nog naar en liet het bij geel, maar rood had zeker niet misstaan.

Geen 0-2, maar 1-1

Halverwege de eerste helft dachten de bezoekers op 2-0 te komen. Bij een terugspeelbal maakte doelman Walter Benitez hands en verspeelde hij de bal aan Inigo Cordoba. Geluk voor de Argentijnse-goalie was dat de aanvaller de bal ook met de hand raakte en de goal dus werd afgekeurd.

De handsbal van Benitez werd door de scheidsrechter niet gezien en doordat het gevolg geen kaart en alleen een indirecte vrije trap zou zijn geweest mocht de VAR niet ingrijpen.

Een minuut later lag de bal aan de andere kant in het net doordat Luuk de Jong een voorzet van Jordan Teze binnenkopte. PSV op gelijke hoogte en daar mocht het niet over klagen.

Herstelwerkzaamheden

Net als een week eerder moest Van Nistelrooij herstelwerkzaamheden toepassen. Ook toen werd de rechterkant, Bakayoko en Teze, gewisseld bij rust. Daar kwam nu nog een schepje bovenop met ook Guus Til die mocht gaan douchen. Ook na een uur spelen kwam er een wissel die vorige week werd toegepast. Fabio Silva kwam voor Luuk de Jong.

Met vier frisse krachten ging PSV op jacht naar de voorsprong. Maar van opportunisme was geen sprake. Het was slappe hap en waar vorige week de wissels PSV juist hielpen werd het nu niet beter. Toch kwam het allemaal nog goed in Eindhoven want tien minuten voor tijd knalde Xavi Simons alle frustratie eruit en schoot schitterend binnen.

Dankzij de overwinning blijft het verschil met naaste concurrent Ajax zes verliespunten. Volgende week kan PSV in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen de tweede plek veiligstellen. Het is wel te hopen dat het dan wat makkelijker gaat dan zondagavond.