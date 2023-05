Ruud van Nistelrooij: 'Het is bizar wat Xavi Simons dit seizoen presteert'

Ruud van Nisterlooij had weinig lovende woorden voor zijn team zondagavond. PSV ontsnapte tegen Fortuna Sittard aan duur puntenverlies. Het was Xavi Simons die de Eindhovense club redde met een prachtig afstandsschot. De middenvelder was dan ook de enige wie complimenten kreeg van de trainer.

“Het is ongekend wat voor eerste seizoen in zijn profcarriere hij heeft”, begon Van Nistelrooij zijn lofzang. Het is bizar wat Xavi dit seizoen presteert. Op die leeftijd al zo’n seizoen spelen. Met zelfs een WK en zijn debuut in het Nederlands Elftal.” Het geweldige seizoen heeft natuurlijk ook een keerzijde want er is genoeg interesse voor de jongeling. Deze week maakte hij de overstap naar een andere zaakwaarnemer en dus waren er genoeg geruchten.

"Wij gaan er vanuit dat hij bij PSV blijft"

“Natuurlijk krijg je dan geruchten”, reageerde Van Nistelrooij nuchter. “Maar wij kunnen hem een mooi plaatje schetsen. Vanuit PSV kan hij grote stappen maken. Zijn overstap van zaakwaarnemer heeft geen invloed op de keuze van de speler. Hij weet zelf wat het belangrijkste is. Wij gaan er vanuit dat hij bij PSV blijft.” Over het gehele spelbeeld was de trainer erg ontevreden. “Het was heel moeizaam. We hebben nauwelijks kansen gecreëerd. Maar lelijke wedstrijden moet je winnen.”

"Dat we geen kampioen zijn geworden is een deceptie"