Tientallen bewoners uit flat na brand, verdachte aangehouden

Appartementencomplex Den Heerendonck aan de Heerendonklaan in Den Bosch is zondagavond gedeeltelijk ontruimd nadat er brand woedde in de containerruimte van het complex. Dit gebeurde rond kwart over elf. Zo'n dertig mensen moesten het appartementencomplex uit voorzorg verlaten.

De rook trok in het complex. Nadat de container geblust was, blies de brandweer met een grote ventilator de rook uit het gebouw. Verdachte

De politie heeft iemand aangehouden. Die wordt ervan verdacht de brand te hebben gesticht. De verdachte is naar het politiebureau gebracht en wordt maandagochtend gehoord. Naar verluidt zou het gaan om een bewoner van het complex die al langer overlast veroorzaakt. Nadat de brandweer diverse appartementen had gecontroleerd op koolmonoxide en er zeker van was dat alles veilig was, werd het complex vrijgegeven en mochten de bewoners terug naar huis.

De brand woedde in de containerruimte van de flat in Den Bosch (foto: Bart Meesters).