Tineke urenlang in zenuwen na diefstal harp: 'Alsof je trouwring verliest'

Urenlang zat Tineke in de zenuwen. De professioneel harpiste uit Oeffelt werd afgelopen weekend bestolen van haar muziekinstrument. Dit gebeurde na een optreden in de Utrechtse Pieterskerk, toen ze het instrument even onbewaakt bij het busje van haar orkest had laten staan. Ze was vervolgens als de dood dat iemand haar dierbare harp, waarnaar ze vijftien jaar had gezocht, in de gracht zou hebben gegooid.

Tineke maakt deel uit van het Holland Baroque-orkest. dat in de Pieterskerk optrad met de Poolse folk-jazzgroep Bastarda Trio. Zondag zou het Holland Baroque-orkest met diezelfde groep optreden in Groningen, dus moesten alle instrumenten zaterdagavond naar het Hoge Noorden gereden worden.. Maar tijdens het inladen van de instrumenten in het busje, om tien uur 's avonds, was Tinekes harp ineens verdwenen. Tot verbijstering van de muzikante.

"Het is een beetje alsof je je trouwring verliest."

Het instrument heeft voor haar grote emotionele waarde. "Het is een heel uniek harpje, model 'the Bardic' nummer 364", vertelde ze aan RTV Utrecht. "Het is een beetje alsof je een trouwring verliest. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Als zoiets dan verdwijnt, valt alles om je heen even weg." Ze wilde zondag in de Groningse Lutherkerk niet op een andere harp spelen. "Daar was ik emotioneel nog niet aan toe. Het voelt toch een beetje als vreemdgaan om er dan meteen met een andere harp vandoor te gaan." Daarom hield ze het in Groningen bij twee andere instrumenten die ze bespeelt: accordeon en orgel.

"Binnen 24 uur resultaat, dat had ik niet durven dromen!"

In een poging het instrument terug te vinden, riep Tineke mensen via Facebook en Twitter op uit te kijken naar het instrument. "Je denkt: waar begin ik? Nou hebben we tegenwoordig sociale media die je kan inzetten, dus dacht ik: nou, dan probeer ik dat maar. Als ik zie hoe vaak dat bericht gedeeld is op Twitter en Facebook... dat is me nog nooit overkomen!" En de oproep had succes. "Dat dit binnen 24 uur resultaat oplevert, had ik niet durven dromen."

"De grond zakte onder mijn voeten vandaan."

"Het is een enorme achtbaan geweest", blikt Tineke maandagochtend terug. "Ik ben er nog niet helemaal van bekomen. Ik weet ook nog niet precies wat er tijdens het inladen van het busje is gebeurd. Ik zit nu twintig jaar in het vak, ik kijk altijd uit. Als dit je dan overkomt, zakt de grond onder je voeten vandaan. Ik ben vijftien jaar op zoek geweest naar dit instrument. Dan sta je daar en denk je: waar en hoe ga ik deze harp weer vinden?" Het ging haar niet om het geld. "Een deel van mijn vak is dat je gewoon het beste instrumentarium hebt. Als dat wegvalt, stort alles in. Deze harp is speciaal voor mij gemaakt. Een beetje oneerbiedig gezegd: er stond een accordeon naast bij dat busje. Die accordeon is meer een soort fabrieksmodel. Dan denk je: waarom nemen ze die niet mee? Maar goed, de harp is letterlijk op zijn pootjes terechtgekomen. Helemaal in goede staat."

"Zaterdag wordt de harp weer volop gebruikt!"