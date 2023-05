Beelden van verwarde man die wordt getaserd na bedreiging bij winkelcentrum

Op het parkeerterrein van winkelcentrum Woensel XL in Eindhoven zijn zaterdag meerdere waarschuwingsschoten gelost. Een verwarde man zwaaide daar rond half zeven ’s avonds met een stok en een mes en werd uiteindelijk aangehouden met behulp van een taser.

Beelden van de arrestatie staan hierboven.

De man liep op de parkeerplaats van het winkelcentrum met een mes en een grote stok in de richting van omstanders. Hij wilde zijn wapens niet laten vallen en ging op de politiemensen af.

De man weigerde zich over te geven en de politie loste daarom meerdere waarschuwingsschoten. Op een filmpje dat door een omstander is gemaakt, zijn meerdere schoten te horen. Uiteindelijk werd de man tegen de grond gewerkt met een taser, een stroomstootwapen.

Op het filmpje is te zien dat vijf of zes agenten de man omsingelen, terwijl die zich een beetje verstopt tussen geparkeerde auto’s. “Op je knieën, on your knees!”, schreeuwen de agenten verschillende malen, terwijl ze hun taser of dienstpistool op de man richten.

Op een ander filmpje is te zien hoe de man wordt getaserd, maar in eerste instantie wel gewoon doorloopt.

De verwarde man werd naar het politiebureau gebracht en werd daar nagekeken door een arts.