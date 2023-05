Doorrijder (23) meldt zich na aanrijden voetganger op de A59

De automobilist die zondagmiddag op de A59 bij Waalwijk een voetganger aanreed en vervolgens doorreed, heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een vrouw van 23 uit Oss, zo laat de politie maandagochtend weten. De vrouw meldde zich zondagavond op het bureau.

Het slachtoffer, een Poolse man van 56, werd na de aanrijding met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat hij op de snelweg deed, is niet duidelijk.

Het kenteken van de auto die de man aanreed, was zondag al bij de politie bekend. Ook was duidelijk dat er een vrouw achter het stuur zat. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek nadat zij zich op het bureau meldde.

