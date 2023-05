Voetganger aangereden op snelweg A59, bestuurder rijdt door

Een voetganger is zondagavond aangereden op de A59, bij Waalwijk. De bestuurder die het slachtoffer raakte, is na de botsing doorgereden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten in de richting van Den Bosch. Er zijn meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk gekomen.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Waalwijk. Wat de voetganger op de snelweg deed, is onduidelijk. De auto die het slachtoffer raakte, is doorgereden. Het kenteken van de wagen is bekend bij de politie. Er zat een vrouw achter het stuur en zij wordt gezocht, meldt de politie. Traumahelikopter

Een traumahelikopter landde op de snelweg geland en ook ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Het slachtoffer is in een ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. Zodra het mogelijk is, wil de politie ook met die man in gesprek. Rond zes uur zondagavond kon de weg weer worden vrijgegeven.