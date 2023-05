'Slappe hap in slow motion', Willy en René kraken gemakzuchtig PSV

PSV pakte thuis tegen Fortuna Sittard drie belangrijke punten in de strijd om plek twee. Toch was het spel van de Eindhovenaren 'beneden alle peil'. volgens clubiconen Willy en René van de Kerkhof "Het is maar goed dat we Xavi Simons hebben", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Hij maakte het verschil voor een ongeïnteresseerd PSV. Het leek wel slow motion."

Ook René ergerde zich kapot aan het spel van PSV. "Het was slappe hap. Ze dachten: dat doelpuntje valt wel, maar daar moesten ze veel harder voor werken dan ze dachten." Volgens Willy was het ook geen toeval dat PSV juist tegen laagvlieger Fortuna in de problemen kwam. "Dat gebeurt altijd tegen dit soort ploegen. Dan sluipt er toch gemakzucht in de ploeg. Daar hebben we ook de meeste punten aan verspeeld."

"Wat heb ik aan Bakayoko als hij niks presteert?"

Heel wat PSV'ers kwamen niet in de buurt van hun niveau. "Ik vond Bakayoko heel slecht", zegt Willy. "Die werd ook niet voor niks gewisseld." René, zelf ook ooit rechtsbuiten van PSV, is wat positiever. "Hij is heeft wel iets. Zo'n ouderwetse rechtsbuiten moet je in ere houden. Ik vind hem leuk om te zien." Waarop Willy antwoordt: "Wat heb ik daar nou aan als hij niks presteert?" Terwijl de tweede plaats nog steeds niet zeker is, kijken de gebroeders alvast even vooruit naar volgend seizoen. Behalve Xavi Simons zouden de gebroeders graag huurlingen Jarrad Branthwaite en Fabio Silva behouden. Maar dat lijkt moeilijk te worden.

"Spelers voor de breedte hebben we meer dan genoeg."

"Er moeten twee middenvelders en een rechtsback bij komen," vindt Willy, "want Teze heeft het niet gemaakt." René: "PSV moet geen spelers voor de breedte halen, want die hebben we meer dan genoeg." Natuurlijk hebben de broers waarderende woorden voor de 'meer dan verdiende' nieuwe kampioen Feyenoord. Sterker nog: als volleerd zangers met meerdere singles op hun naam, zingen zij in de podcast deze week 'Hand in hand, kameraden'. René reageert ook nog even op felle kritiek die hij vanuit Amsterdam kreeg naar aanleiding van de vorige aflevering: