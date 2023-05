Robbie Hagemans laatste wedstrijd: zijn hele familie is erbij én 3 artsen

Robbie (31) Hageman vecht zaterdag zijn afscheidspartij. Zijn vader, moeder en zijn hoogzwangere vrouw zijn erbij. Net als zijn drie zoontjes van zes, vier en twee. Zij zien hun vader voor het eerst in de ring als The Rabbit. “Prachtig! Ik wil laten zien dat je niemand moet laten zeggen wat je moet doen. Al is het de beste dokter in de wereld. Ga uit van eigen kracht.”

“Ik heb drie kinderen en een vierde op komst. Als het echt niet verantwoord was, zou ik het niet doen. Er zijn een ic-arts, een neuroloog en een huisarts in de zaal. Mocht er iets misgaan, dan is er de nodige hulp.”

De kickbokser uit Nuenen is ongeneeslijk ziek. Doktoren geven hem nog maximaal vijf jaar. Hij is al maanden aan het trainen voor zaterdag. Niets gaat hem tegenhouden om deze wedstrijd te vechten. Ook zijn hersentumor niet. Al twee keer werd hij eraan geopereerd. Deze week kreeg hij nog een chemobehandeling. “Ik voel mij heel erg fit. De laatste drie jaar ben ik niet zo fit geweest.”

Twee keer werd Hageman wereldkampioen. De laatste wedstrijd in 2018 werd hij neergeslagen. “Dankzij de sport ging ik knockout en moest ik een hersenscan ondergaan. Daarom leef ik nu nog. De dokter zei dat een wedstrijd niet meer mogelijk was. Nu drie jaar later is boksen toch weer mogelijk. Ik geloof heel erg in God. Die helpt mij overal bij. Ik zeg altijd: luister niet naar iemand, wie het ook is, maar luister naar God.”

Het gevecht is tegen Rachid Belaini met in het kickboksen de bijnaam ‘man of steel’ omdat je hem niet zo snel knockout krijgt. Eerder werd hij Europees kampioen. Meer dan 150 partijen vocht hij. De kickbokser was gestopt, maar speciaal voor Hageman staat hij nu weer in de ring. 47 is hij. “Hij is wat op leeftijd. Ik ben ziek. Dat is toch een mooie match.”

Hageman heeft zin in de afscheidswedstrijd. “Ik denk dat het een heel mooie pot wordt. Het gaat geen drie ronden duren. Eentje gaat er neer. Als ik zelf neerga, zien mensen ook dat het geen verkochte partij is. Ik zou dat zelfs mooi vinden. Voor mijn gevoel is het al een overwinning om daar te staan. Ik ga het tempo hoog leggen. Ik hoop dat hij het kan bijhouden.”