Robbie Hagemans naasten over zijn afscheidswedstrijd: 'Het is heel dubbel'

De ongeneeslijk zieke kickbokser Robbie Hageman heeft een tumor in zijn hoofd, maar toch vecht hij zaterdag in Eindhoven zijn afscheidswedstrijd. Het is een wedstrijd waar zijn moeder liever niet bij is en waar zijn tegenstander lang over moest nadenken. Dit vindt zijn naaste omgeving van de wedstrijd.

Anita Hageman, moeder

“Ik wilde er niet bij zijn, maar hij wil per se zijn kinderen erbij hebben. Dus ik heb gezegd dat ik hen wel in de gaten houd. Dat is ook een stukje afleiding. Waar hij de kracht vandaan haalt, begrijpt niemand. Dat hij met de chemo zo volhoudt, is een wonder. Hij leeft er heel erg naartoe. Het is zijn alles. Ik denk dat de adrenaline dat geeft. Ik begrijp Robbie wel dat hij het zo wil afsluiten.

Ik maak mij best veel zorgen. Ik ben een beetje gespannen voor de wedstrijd. Ik heb het altijd een mooie sport gevonden, maar ik kijk er nu natuurlijk anders tegen. Ik hoop dat het een mooie partij mag worden waar ze allebei mooi uit komen en dat het dan voor zijn gevoel goed afgerond is.”

Hoogzwangere Chantal Hageman, vrouw

“Ik moet nog twee weken. Het kan dus elk moment gebeuren. Je weet maar nooit, hè. Ze is nou al eigenwijs. We hebben afgesproken dat als ik mocht bevallen tijdens zijn afscheidspartij, dat hij van mij toch zijn afscheidspartij mag draaien. Dat vond hij wel fijn.

Dit wordt een emotionele wedstrijd omdat het de laatste keer is. Ik vind het voor hem zo mooi. We gaan gewoon genieten. Hij kan nu eindelijk zijn droom waarmaken.”

Ali Günyar, trainer

“Ik had er in het begin veel moeite mee. Ik heb met zijn ouders en zijn vrouw gesproken. De dokter gaf akkoord. We zijn gaan trainen. Hij is van ver gekomen en nu is hij er klaar voor.

Het is een wedstrijd met een verhaal. Het is de laatste partij van Robbie, in de bloei van zijn leven. Hij heeft zijn carrière in één keer moeten stoppen. We gaan nog eenmaal bewijzen dat niets ons kan tegenhouden. We zijn er klaar voor.

Ik verwacht een en al spektakel. Van beide kanten, want hij heeft een goede tegenstander. Dat is een legende. Die heeft heel veel wedstrijden gevochten in binnen- en buitenland."

Voormalig Europees kampioen Rachid Belaini, tegenstander

“Mijn afscheid was in 2015 tegen Robbie. Mij werd gevraagd of ik alsjeblieft nog een keer mijn handschoenen aan wilde doen. Om tegen Robbie te vechten.

Ik heb er heel lang over na moeten denken. Het geeft een dubbel gevoel. Hij had goedkeuring gekregen van de artsen. Ik mag Robbie heel graag. De familie is hecht en dat vind ik mooi. Het is een goeie gozer. Een goeie vader. Ik dacht: als ik die jongen kan helpen, dan doe ik dat. Binnen drie maanden ben ik elf kilo afgevallen. Het zal er hard aan toe gaan. Ik ga altijd voor de honderd procent. Niet voor tachtig of negentig.”

Theo Hageman, vader

“Voor mij als vader is het heel dubbel. Hij is natuurlijk ziek. Het is niet voor niets dat hij afscheid moet nemen. Dat is verdrietig. Tegelijkertijd kan hij op een mooie avond afscheid nemen van al zijn publiek. Ik gun het Robbie heel erg. Dan kan hij het afsluiten.”

De afscheidswedstrijd is zaterdag in het Indoor Sportcentrum Eindhoven. Een deel van de opbrengst gaat naar de inzamelingsactie voor Robbie Hageman voor een behandeling in de Verenigde Staten.

LEES OOK: Robbie Hagemans laatste wedstrijd: zijn hele familie is erbij én 3 artsen