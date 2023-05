Zijn parkeergarages wel veilig? Een sproeisysteem wordt verplicht

Bezoekers van de parkeergarage Sint Jan in Den Bosch konden zondag geen kant meer op toen de ijzeren rolluiken dicht gingen vanwege een vals brandalarm. Waar de rolluiken ook weer open moesten gaan, gebeurde dat niet. De vraag die blijft hangen: hoe veilig zijn parkeergarages eigenlijk?

"De rolluiken in de Bossche parkeergarage moeten er normaliter voor zorgen dat een brand niet zomaar uitbreidt. Ze maken een garage dus veiliger, maar ze horen wel open te gaan als de brandweer ziet dat er niets aan de hand is. Door een storing gebeurde dat niet", vertelt Marcel Koene van Brandweer Nederland. Koene heeft in zijn leven heel wat parkeergarages van binnen gezien om op brandveiligheid te beoordelen. "Garages worden eens per jaar gekeurd, dit soort systemen zoals in Den Bosch ook. Dat het niet werkte was een kwestie van pech." De bezoekers konden de parkeergarage gelukkig wel te voet verlaten. Veiligheidsmaatregelen in ondergrondse parkeergarages zijn van levensbelang, want branden zijn daar veel gevaarlijker dan boven de grond, vertelt Koene. "Er komt veel gevaarlijke rook vrij en de hitte kan nergens heen."

"Elektrische auto is moeilijk te blussen."

Dat merkten ook de bewoners van een appartement aan de Monseigneur Zwijnsenstraat in Breda eind 2022. Door rook raakten de woningen erboven zwaar beschadigd en gingen elektriciteitskabels en waterleidingen stuk. De bewoners konden maandenlang niet naar huis. Hoe vaak een brand in een parkeergarage ontstaat, wordt niet bijgehouden. Maar zeker is dat de komst van steeds meer elektrische auto's de parkeergarage wel iets gevoeliger voor brand maakt, zegt Koene. Een elektrische wagen is ook moeilijk te blussen. "Omdat de accu in een gesloten huls zit, kan de brandweer er lastig bij komen", vertelt Koene. Zelfs als het vuur uit is, kan een hete accu later weer opnieuw vlam vatten. "Om te blussen worden ze in een dompelbak geplaatst, zodat de auto helemaal kan afkoelen. Maar het is een uitdaging om een brandende auto de garage uit te krijgen."

"Een sproeisysteem wordt verplicht."

“Sinds tien tot vijftien jaar is er niet echt veel veranderd aan de wetgeving rondom het bouwen van een parkeergarage, terwijl de auto’s wel zijn veranderd”, zegt Koene. “Er wordt veel meer met rubber en kunststof gewerkt en dat is vatbaarder voor brand.” Daarom wilden Koene en zijn collega’s een wetswijziging. En die gaat er nu ook komen. Op 1 januari 2024 moeten parkeergarages die onder woningen worden gebouwd een sproeisysteem hebben. "Vaak kan zo'n installatie de brand blussen en als dat niet lukt, bijvoorbeeld in een elektrische auto, blijft de situatie in ieder geval onder controle." Het is een stap in de goede richting, maar Koene is nog niet tevreden: "Dit zou eigenlijk in alle parkeergarages moeten worden geplaatst, maar dat wordt te duur gevonden door gemeenten en garagebouwers", zegt hij.

"Breng eerst jezelf in veiligheid."