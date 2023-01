Laila mag na brand in parkeergarage niet naar huis : 'Voel me ontheemd'

Bewoners die boven een afgebrande parkeergarage in Breda wonen, mogen nog maanden hun huis niet in. Woningbouwvereniging Laurentius heeft dat woensdag laten weten. Bewoonster Laila Bouchlaghmi heeft het daar moeilijk mee: “Je voelt je ontheemd. Ik leef uit mijn tas en koffers en voel me nergens echt thuis.”

Bewoners verzamelden zich woensdag bij het appartementencomplex in de Heuvel terwijl zo'n twintig beschadigde auto’s uit de garage worden gesleept. De auto van Laila is er daar een van. Aangedaan loopt ze er omheen. De auto is letterlijk gesmolten. Laila zucht een paar keer diep: “Het is wel heftig om zo te zien”, zegt ze dan. “Ik ben ook in mijn appartement geweest. Daar was de schade niet zo heel groot. Maar nu ik de auto’s zie die uit de garage komen, krijg ik pas een indruk hoe heftig de brand was. Het komt wel binnen zo.” De brand woedde op 28 december. Verschillende auto's gingen in vlammen op en de constructie van het gebouw raakte beschadigd. Veel appartementen rondom de garage zitten zonder elektriciteit of water. De politie gaat uit van brandstichting.

“Teruggaan is echt geen optie nu.”

“Het is heel raar dat ik zo dicht bij mijn huis en eigen spulletjes ben, maar dat ik niet naar binnen mag”, vindt Laila. Woningbouwvereniging Laurentius liet woensdag aan Omroep Brabant weten dat van een terugkeer voorlopig geen sprake is. “Dat vind ik heel heftig. Ze hebben het over maanden”, verzucht ze. Laila is samen met de brandweer even in haar appartement gaan kijken. “Op het eerste oog valt de schade mee. Het is vooral de fundering die zorgen baart. We hebben ook geen riolering meer, die leidingen zijn allemaal verwoest door het vuur. Teruggaan is echt geen optie nu”, beseft ze.

Laila met haar dochtertje in de hotelkamer

De getroffen bewoners zijn opgevangen in de omgeving. Ze wonen bij vrienden of familie of hebben via de verzekering een tijdelijke verblijfplaats gekregen. Laila woont momenteel met haar man en dochtertje in een hotel. En dat is even wennen: “Je mist erg veel spullen. Omdat we niet weten hoe lang het precies duurt, weten we ook niet of we bepaalde dingen opnieuw moeten aanschaffen. Of juist niet. ”Ze kan bijvoorbeeld wel koken, al blijft het een hotel: “Ik heb een kleintje van twee jaar oud en moet rekening houden met geluid.”

“Ik kan niet wachten om weer naar huis te gaan.”