Brand in appartementencomplex Breda is aangestoken, vermoeden de bewoners

Bewoners van het appartementencomplex in Breda zijn het zat. De brand in de parkeergarage van woensdagnacht is volgens de bewoners al de zoveelste. Ze zijn zich bovendien rot geschrokken van de brand. “Ik vond het traumatisch en heel heftig. De gang stond helemaal zwart van de rook. Ik ben op m’n sokken en zonder jas naar buiten gegaan”, vertelt bewoonster Lidwien Meijer.

Lidwien sliep woensdagnacht bij haar dochter en mocht haar huis niet in. Over de oorzaak is ze heel uitgesproken. Ze vermoedt brandstichting want volgens haar is het al de derde keer in vier dagen tijd dat er brand is. “Dat kan geen toeval zijn. Bewijzen hebben we niet maar het lijkt alsof ze iemand moeten hebben in dit complex.”

Aan de buitenkant van het pand is te zien dat ventilatieroosters zwartgeblakerd zijn, ook de balkons erboven zijn gitzwart. “De deuren trilden. Ik vroeg me af wat het was, het waren ontploffingen van de auto’s schijnbaar. Zodra ik de voordeur opendeed, zag het al zwart van de rook op de gang”. Bewoonster Lidwien is er nog steeds van onder de indruk. “De sirenes, de brand: het blijft spoken in je hoofd.”

Natascha vertelt dat ze boos is, want dit is al de zoveelste keer dat er brand is. Ook zij vermoedt brandstichting. “De derde keer in vier dagen tijd, dat wil toch iets zeggen. Ik ben heel kwaad op bepaalde instanties, dat er niks mee gedaan is.”

Bewoonster Natascha de Jong zat woensdagavond tv te kijken toen het toestel er ineens mee ophield. Ook zij stapte in de gitzwarte rook om weg te komen. “Ik heb bij de buren aangeklopt om te zeggen dat ze eruit moesten. Ook buiten zag het zwart van de rook, we zagen de overkant van de straat niet meer.”

Jack Leesmans woont op de vierde etage van het gebouw. Ook hij moest vertrekken. “De rook kwam bij me binnen, de brandmelders gingen af. Ja, dat zorgde wel voor een beetje paniek. Je schrikt je het apezuur.” In zijn appartement is er lichte roetschade. “Maar de buitenkant ziet er niet uit.”

De politie laat weten dat ze onderzoek doet naar de brand. Ze weten nog niet wat de oorzaak is. "We hebben geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken maar we spreken ook mensen in de buurt. We willen brandstichting uit kunnen sluiten."

De politie is op de hoogte van de verhalen van buurtbewoners en bevestigt één eerdere brand in de parkeergarage op Tweede Kerstdag. Volgens een 112-correspondent ging het toen om een auto die in brand stond, ook in de parkeergarage. Hij hoorde van buurtbewoners ook dat er nog een derde incident zou zijn geweest afgelopen week.

Woningbouwvereniging Laurentius verhuurt de woningen van het complex. Zij heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant en verwacht donderdagmiddag met een reactie te komen.

