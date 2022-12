Zo ziet parkeergarage eruit na brand: zwartgeblakerde en gesmolten auto's

Op videobeelden en foto's is te zien hoe groot de schade is in de parkeergarage in Breda. In de garage onder een appartementencomplex aan de Monseigneur Zwijsenstraat brak woensdagavond brand uit. De garage is afgesloten en mensen mogen er niet in, toch circuleren er beelden. Te zien is dat een aantal auto's compleet is verwoest, de garage is zwartgeblakerd en staat vol water.

Lobke Kapteijns & Raymond Merkx Geschreven door

Bewoners proberen zicht te krijgen op de schade in de parkeergarage. Honderd appartementen moesten woensdagavond door de brand worden ontruimd. Bewoners van zestien appartementen kunnen nog altijd niet terug in hun huis.

"Belangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Een auto is vervangbaar."

Ook de wagen van buurtbewoner Ico Staneke staat in de garage. “Hij ziet er zwartgeblakerd uit maar het lijkt erop dat hij verder niet beschadigd is. Er staan wel zeven of acht auto’s die helemaal uitgebrand zijn. Ik hoop dat we onze auto kunnen redden met goed schoonmaken. Belangrijkste is dat er verder geen slachtoffers zijn gevallen bij de brand. Een auto is vervangbaar.” Bart Kleingeld staat op het punt om te verhuizen vanuit het appartementencomplex. Donderdag is de dag waarop hij z’n appartement moet opleveren en officieel vanuit het pand vertrekt. “We waren woensdagavond niet thuis maar kregen te horen dat er brand was uitgebroken in de buurt. We raakten wel gestresst toen bleek dat het om de parkeergarage onder ons complex ging.”

"Er is geen sprake van vuurwerk."

Hij wilde vandaag de laatste spullen ophalen in de garage, waaronder zijn motor. “De kappen zijn gesmolten, dat ziet er niet goed uit. Het appartement ruikt alleen naar rook.” Hij is blij dat hij verhuist, want het is volgens hem niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in de parkeergarage. “En dat is geen fijn gevoel.” Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat weten dat een deel van de bewoners woensdagnacht naar huis kon, zij moeten hun huis wel blijven ventileren. Zestien appartementen zijn tot dusver nog niet bewoonbaar. Ook is er sprake van een lekkage waardoor het water in het pand tijdelijk is afgesloten. De brandweer liet woensdagavond weten dat ze geen indicatie heeft van brandstichting, ze verwacht ook niet dat de brand is ontstaan door vuurwerk of brandbare stoffen. Maar de politie laat wel onderzoek doen naar de brand. "Het is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan, daarom doen we onderzoek." De brand brak woensdagavond rond acht uur uit in de parkeergarage onder het appartementencomplex. Zes mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Bewoners moesten het complex verlaten en zijn elders ondergebracht. Rond halftien woensdagavond was de brand onder controle, maar de brandweer had nog uren nodig om het complex te ventileren. Vier dagen geleden brak er ook brand uit in dezelfde parkeergarage. Op onderstaande beelden is de ravage te zien in de parkeergarage.

Ravage in de garage.