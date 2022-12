100 appartementen ontruimd na brand in parkeergarage Breda

Bij de brand in de parkeergarage onder een appartementencomplex in de Monseigneur Zwijsenstraat in Breda zijn woensdagavond honderd appartementen ontruimd. De brand is onder controle, alle woningen worden gecontroleerd op koolmonoxide. Bewoners worden indien nodig opgevangen.

De brandweer spreekt van een 'zeer grote brand', znegen auto's stonden in brand. De brand ontstond rond kwart over acht. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook is er veel politie uitgerukt, in de omgeving zijn enkele wegen lange tijd afgesloten.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De meeste bewoners hebben zelf een plek waar ze terecht kunnen, voor wie dat niet heeft wordt opvang geregeld. De verwachting van de brandweer was rond tien uur dat bewoners in de loop van de nacht weer naar huis zouden kunnen.

Ziekenhuis

De veiligheidsregio waarschuwde omwonenden uit de buurt te blijven in verband met de rook. "Blijf uit de rook en sluit bij overlast ramen en deuren en zet ventilatie uit", aldus de brandweer.

Negen mensen hebben klachten omdat ze rook ingeademd hebben, zes van hen moesten naar het ziekenhuis.

Eerdere brand

Rond halftien was de brand onder controle. De brandweer is nog wel enige tijd bezig met het ventileren van de ruimtes. Ook wordt er in de garage nageblust.

Vier dagen geleden brak er een autobrand uit in dezelfde parkeerkelder.