Bewoners mogen nog maanden hun appartement niet in na brand parkeergarage

Het gaat waarschijnlijk nog maanden duren voordat de bewoners van 19 appartementen in Breda terug naar huis kunnen. Dat meldt woningcorporatie Laurentius woensdag aan Omroep Brabant. In de parkeergarage onder het appartementencomplex aan de Chabotstraat woedde eind december een grote brand. Daarbij werden 100 woningen ontruimd. De politie gaat inmiddels uit van brandstichting. Er is nog niemand aangehouden.

Bij de brand op 28 december zijn verschillende auto's afgebrand en er is schade ontstaan aan de fundering van het gebouw. Daarom is het voor bewoners van negentien appartementen boven de parkeergarage nog niet veilig om terug te gaan. Woensdag werden zo'n twintig auto's die nog sinds de brand in de parkeergarage stonden naar buiten gesleept.

Nog maanden geduld

De bewoners moeten nog even geduld hebben. Hoe lang nog precies, is dus niet duidelijk en zal ook per woning gaan verschillen.

“Het was een grote brand met een heel grote impact", zegt manager wonen bij Laurentius Anneke Creemers. Zo is de fundering van het gebouw aangetast, waardoor het gevaarlijk kan zijn om mensen al weer in het pand te laten.

Verder zijn installaties kapot, waardoor veel appartementen zonder water en elektriciteit zitten. "Ook de riolering is kapotgegaan door de brand. Dit moet allemaal worden gerepareerd voordat bewoners terug kunnen naar hun woning."

Brandstichting

Bewoners vermoedden al eerder dat de brand was aangestoken. Er was namelijk al vaker brand geweest in de parkeergarage. Dit was de derde keer in vier dagen. De politie heeft het vermoeden van de bewoners bevestigd: ook zij gaan nu uit van brandstichting.

“Er is nog niemand aangehouden", meldt Willem van Hooijdonk, woordvoerder bij de politie West-Brabant. "We hebben wel al verschillende aangiftes van bewoners opgenomen."

Direct na de brand heeft Laurentius beveiliging ingeschakeld die nu de klok rond bij het pand aanwezig is. “Sommige woningen zijn onbewoonbaar en we willen niet dat bewoners of anderen daar naar binnen gaan", zegt Creemers. "Ook voor de lange termijn gaan we kijken wat we kunnen doen om de veiligheidsgevoelens van bewoners te waarborgen”, aldus Creemers.