Petanquebal ontploft tijdens vrijgezellenfeest: 'Man uit Eindhoven gewond'

Een 37-jarige man uit Eindhoven is zaterdagavond in de Belgische Ardennen zwaargewond geraakt toen een petanquebal ontplofte. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De bal was in een brandende vuurkorf terechtgekomen. De man vecht voor zijn leven.

De man vierde samen met een groep Nederlandse mannen een vrijgezellenfeest in een vakantiehuis in Rivage, dichtbij het racecircuit Spa-Francorchamps. Ze hadden een vuurkorf aangestoken. Volgens omstanders lagen onder of rondom de korf meerdere ijzeren petanqueballen. Rond halftien ging het mis. Een van de ballen werd zo heet dat die ontplofte.

Granaat

Volgens de politie van Stavelot-Malmedy lijkt de ontploffing van zo'n bal op die van een granaat. Stukken van de bal slingerden rond en kwamen in het hoofd van de man terecht. Ook verbrandde een deel van zijn gezicht. Hij werd naar het ziekenhuis in Luik gebracht. Daar wordt hij in coma gehouden, schrijven lokale kranten. Een andere Nederlander uit de groep raakte lichtgewond.

De politie onderzoekt nog wat er zaterdagavond precies is gebeurd.

Buurman

De buurman van het vakantiehuis in Stavelot vertelt tegen de Belgische nieuwszender VTM dat het klonk of er een gasfles ontplofte. Toen hij een ziekenwagen en een traumahelikopter hoorde aankomen, wist hij dat het serieus was. "We hoorden de ambulancemedewerkers tegen elkaar zeggen dat het hele gezicht van de man verbrand was", vertelt hij.