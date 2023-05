Ruziënde partijen van waterpark Waterproef moeten weer om de tafel

Initiatiefnemers en tegenstanders van het speelpark Waterproef in het Tilburgse natuurgebied Moerenburg liggen nog steeds met elkaar in de clinch, maar ze moeten opnieuw met elkaar om de tafel. Een onafhankelijk voorzitter moet de twee weer aan het praten krijgen. Dat bleek uit een drukbezochte raadsvergadering maandagavond in Tilburg.

Waterproef moet in Tilburg een oude waterzuivering gaan omvormen tot een recreatiepark. De wijk Armhoefse Akkers, een gewilde, welvarende buurt in Tilburg, is verdeeld over de plannen. Een deel van de wijk is bang dat de rust in het nabijgelegen natuurgebied voorgoed verdwenen is.

Al sinds 2018 wordt er gesproken over de toekomst van de waterzuivering aan het Wilhelminakanaal. In 2019 werd, na een ontwerpwedstrijd, het initiatief Waterproef gekozen door het Waterschap, eigenaar van de waterzuivering. Het moet een buitenspeelpark worden met sport en horeca. Mensen uit de wijk mochten meepraten in een klankbordgroep over het plan.

Bang voor overlast

Uit het debat in de Tilburgse raad bleek maandagavond dat initiatiefnemers van Waterproef en wijkbewoners het lange tijd best eens waren. Maar tussen 2019 en nu raakten de twee elkaar kwijt. Nu staan ze recht tegenover elkaar.

Ondertussen wordt er al behoorlijk wat tijd aan het recreatiegebied besteed in het Tilburgse stadhuis. De gemeente moet de vergunningen leveren voor het park. Dat gaat ook gebeuren want het bestemmingsplan staat alles toe wat in het waterpark gedaan gaat worden.

De omwonenden zijn vooral bang voor overlast. Er zouden honderdduizend bezoekers per jaar komen. Er komen 160 terrasplaatsen, minstens tien festivals en evenementen per jaar, en tachtig parkeerplaatsen. Dan is het gedaan met de rust, zo redeneren zij. En wie zegt dat als er regels overtreden worden, de gemeente wel gaat handhaven?

Spandoeken en actieborden

Daar kon de verantwoordelijk wethouder Rik Grashoff wel een antwoord op geven. “Ja, we gaan stevig handhaven. Er komen waarborgen waarin staat dat er geen sprake is van overlast. Dat zetten we in de vergunningen.”

Buurtbewoners, die massaal op de raadsvergadering afkwamen met spandoeken en actieborden, kregen ook bijval van de Lijst Smolders (LST). Niet meteen de partij waarop in de welvarende wijk het meeste gestemd wordt. LST-raadslid Peter van den Hoven: "Het is niet onze doelgroep, Armhoef, maar als er dingen fout zijn gegaan in het proces dan moeten we dat herstellen”.

Dat er gepraat gaat worden door ondernemers en omwonenden is wel zeker, maar of het ook wat op gaat leveren? Het waterpark kan er hoe dan ook komen. Ook zonder de instemming van de buurt.