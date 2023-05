112-nieuws: autobrand bij Vught • Oefening op Stratumseind

17.09

De brandweer in Geldrop is uitgerukt nadat een melding binnenkwam over een persoon die in het water terecht was gekomen. Het bleek om een vrouw te gaan die bewust het water in was gegaan om haar hond eruit te halen. De brandweer hoefde niet in actie te komen, de vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel waarna ze met de hond (een kruising tussen een rottweiler en een bulldog) weer naar huis mocht.