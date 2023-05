Recreatiebad Stappegoor Tilburg dicht door verroeste bouten en los paneel

Het recreatiebad van zwembad Stappegoor in Tilburg is per direct gesloten. Een paneel in de dakkoepel zit los en bouten in de buitengevel zijn verroest. Dat moet met spoed gerepareerd worden. Het zwembad blijft zeker nog tot vrijdag dicht.

De problemen kwamen aan het licht tijdens een inspectie van het zwembad. Toen gevel- en isolatieplaten werden verwijderd, zagen medewerkers dat de dampdichte laag niet meer in orde was. Die laag zorgt voor een scheiding tussen de buiten- en binnenlucht. De bouten waarmee de buitengevel vastzit, bleken aangetast te zijn. Die bouten zijn van roestvaststaal en zijn gevoelig voor een combinatie van temperatuur, vochtigheid en chloordamp. Dit soort bouten mogen dan ook niet in zwembaden worden gebruikt, maar wel aan de buitenkant van het gebouw. Ze moeten worden vervangen door thermisch verzinkte bouten, zodat de pui niet los kan komen. Die werkzaamheden zijn maandag begonnen. Nalatigheid bij het onderhoud zorgde jaren geleden eens voor een dodelijk ongeluk bij zwembad Reeshof in Tilburg. In 2011 vielen twee luidsprekers van het plafond naar beneden. Een vijf maanden oude baby overleed en haar moeder raakte gewond aan haar hoofd en been. De gemeente Tilburg is door de rechtbank als schuldige aangewezen. Paneel niet goed vast

Tijdens de inspectie bij zwembad Stappegoor bleek ook dat in de dakkoepel van het recreatiebad een paneel niet goed vastzat. Dit heeft volgens de gemeente niets te maken met de verroeste bouten. Omdat de panelen mogelijk naar beneden kunnen vallen, is het recreatiebad sinds vorige week donderdag gesloten. Het sportbad, buitenbad en robbenbad blijven wel open. In het recreatiebad wordt een steiger opgebouwd om het paneel te kunnen herstellen. Omdat die steiger er dan toch staat, wordt deze week ook meteen onderhoud uitgevoerd. Extra onderzoek

De gemeente noemt de tijdelijke sluiting 'vanzelfsprekend erg vervelend' voor de gebruikers van het zwembad. De activiteiten in het recreatiebad worden verplaatst naar andere delen van het zwembad. De gemeente hoopt dat er daarmee zo min mogelijk overlast is. Om zeker te weten dat zwembaden Drieburcht en Reeshof niet dezelfde problemen hebben, wordt daar ook extra onderzoek gedaan. LEES OOK: Dood baby Rosalie in zwembad Reeshof is schuld gemeente Tilburg, 76.000 euro boete