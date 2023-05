Zwaargewonde vrouw gered uit brandend huis

Bij een woningbrand in Den Bosch is dinsdagochtend een vrouw zwaargewond geraakt. De brandweer moest haar uit het huis aan Het Meerke halen.

In de buurt is een traumahelikopter geland. Brandweerlieden haastten zich naar de eerste verdieping om de gewonde vrouw te redden. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een andere bewoner kon op eigen kracht naar buiten komen.

De brand heeft in ieder geval op de eerste verdieping gewoed. Aan een raam op die etage is namelijk brandschade te zien.

De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan.