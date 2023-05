De favoriete liedjes van de Brabantse sterren voor de Brabantse Top 100

Nog tot middernacht kun je stemmen voor de Brabantse Top 100 van Omroep Brabant. Dat is de jaarlijkse lijst met de 100 mooiste liedjes uit onze provincie. Om je te helpen geven een aantal bekende Brabanders nog een stemadvies.

Roy Donders

Realityster en zanger Roy Donders uit Tilburg vindt dat 'Links, rechts' van Snollebollekes absoluut in de lijst moet. Ook stemt hij op Corry Konings met 'Mooi was die tijd'. “Dat is echt mijn favoriet”, zegt Roy. Frans Bauer kan ook op zijn stem rekenen. “'Als sterren aan de hemel staan' is een liedje uit mijn kindertijd. Dat stond altijd aan vroeger. Dus daar stem ik zeker op.”

Frans Bauer

Corry Konings staat ook op het lijstje van Frans Bauer. Hij gaat voor 'Mooi was die tijd. Ook wil hij absoluut dat de Deurzakkers in de lijst komen met ‘Het feest kan beginnen’. Het laatste stemadvies van Frans is voor Guus Meeuwis. “'Brabant' kan natuurlijk niet ontbreken in de lijst.”

Gerard van Maasakkers

Dialectzanger Gerard van Maasakkers is het eens met Frans: “Ja, ik vind dat 'Brabant' van Guus echt in de lijst móet.”

Fred van Dijk (BZB)

Zanger Fred van Dijk van BZB sluit zich daarbij aan. “'Brabant' van Guus is natuurlijk de gedoodverfde nummer 1 en dat snap ik helemaal. Jaren geleden speelden we met de band op Curaçao. Na ons was Guus aan de beurt. Ik zat even backstage en Guus zong 'Brabant'. Toen kwam het allemaal binnen. Ik dacht echt: verdomme, daar had ik nu moeten zijn. Ik zit op een prachtig mooi tropisch eiland, maar ik had echt heimwee naar Brabant.”

Vind jij ook dat Guus Meeuwis met 'Brabant' op 1 moet komen in de Brabantse Top 100? Of zie je liever iemand anders bovenaan verschijnen? Jouw stem stelt! Stemmen kan nog tot middernacht.

Geef snel jouw stemlijstje door via omroepbrabant.nl/top100. De Brabantse Top 100 wordt bij ons op de radio uitgezonden op Hemelvaartsdag, komende donderdag dus, tussen 08.00 en 18.00.