'Trotse' Jack Mikkers mag langer blijven als burgemeester van Den Bosch

Jack Mikkers kan verder als burgemeester van Den Bosch. De gemeenteraad heeft zich dinsdagavond uitgesproken voor een tweede termijn van zes jaar voor Mikkers. Die gaat op 11 oktober in.

De aanbeveling van de raad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Het is gebruikelijk dat de minister die aanbeveling volgt.

“Er is veel waardering voor de manier waarop onze burgemeester het ambt vervult. Hij zet zijn verbindende kwaliteiten in voor het versterken van de stad en regio", zo gaf voorzitter René van den Kerkhof van de vertrouwenscommissie dinsdagavond aan.

Mikkers is blij met het vertrouwen van de raad. Hij zegt zich 'met trots, veel plezier en oog voor de toekomst van deze gemeente' te willen blijven inzetten. Dit met 'aandacht voor iedereen'.

Veelbesproken

Mikkers volgde in 2017 Ton Rombouts op. Die nam toen na ruim twintig jaar afscheid als burgemeester. Mikkers was daarvoor burgemeester van Veldhoven. De benoeming van Mikkers destijds was veelbesproken.

Uit een reconstructie van zijn benoeming in het Brabants Dagblad werd duidelijk dat Mikkers de tweede keuze was van de vertrouwenscommissie. Eerste keus Jan Hamming koos op het laatste moment voor Zaanstad.

