Hemelvaart wordt mooie lentedag, ook daarna veel zon en steeds wat warmer

Ben je op Hemelvaartsdag vrij en ga je lekker op pad, dan hoeft je jas niet mee. Dat zegt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza woensdagochtend in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio. De dag begint nog fris, maar daarna verwacht de weerman een mooie lentedag met veel zon en een graad of 17. Omdat het veel minder waait dan woensdag voelt het warmer aan.

Voor vrijdag voorziet hij een temperatuur van zo'n 19 graden, zaterdag ruim 20 en zondag lokaal in onze provincie zelfs 23 graden. Dat betekent dus niet alleen zonder jas, maar voor de liefhebbers ook op teenslippers naar buiten. "Want het blijft droog", benadrukt Van Bernebeek.

Heel voorzichtig kijkt de weerman ook al even over het weekend heen. Dan zijn er volgens hem in onze provincie namelijk zomerse temperaturen mogelijk. Meer dan 25 graden dus.

Zoals we in Nederland gewend zijn, gaat het dan wel meteen wat broeierig aanvoelen. En dus is er ook kans op een regen- of onweersbui.