GLOW slaat zijn vleugels uit: ook lichtprojecties buiten Eindhoven

Het jaarlijkse lichtkunstfestival GLOW slaat zijn vleugels uit. Lichtkunstwerken zijn dit jaar ook buiten Eindhoven te bewonderen. Ook de omliggende gemeenten Geldrop-Mierlo, Waalre, Best en Oirschot doen mee van 11 tot 18 november.

Met het thema 'The Beat' wil GLOW laten zien dat het de krachten bundelt met gemeenten in regio. Woordvoerder Suzanne Maas: "Op een laagdrempelige manier willen we de omgeving verbinden met de stad Eindhoven. Het festival is daar ideaal voor. In 2019 vroegen de vier gemeenten al of ze betrokken konden worden bij het festival."

Eigen identiteit

De projecties moeten iets laten zien wat typisch is voor de gemeenten: verhalen van bewoners, de geschiedenis of opvallende gebeurtenissen.

"Door die verhalen te vertellen wordt het echt een regionaal project. Dit wordt dan weer gebundeld in een totaalprojectie van de regio op de Catharinakerk in Eindhoven."

Dit jaar wordt het festival voor de zeventiende keer gehouden. In 2019 was er een recordaantal van 750.000 bezoekers.