'Jongeren misbruikt voor piramidespel', oproep aan EU om in te grijpen

IM Academy, een Amerikaans bedrijf dat in België is veroordeeld voor oplichting en het organiseren van een piramidespel, kan in Nederland gewoon zijn gang gaan. Europarlementariërs Tom Berendsen en Jeroen Lenaers (beiden CDA) roepen de Europese Commissie op om hier een eind aan te maken. Aanleiding zijn publicaties van Omroep Brabant over het omstreden bedrijf. "Het ruikt aan alle kanten naar oplichting."

IM Academy presenteert zichzelf als een opleidingsinstituut en biedt cursussen aan over handelen in cryptomunten, succesvol worden op social media en positief denken. Daarnaast kun je geld verdienen bij het bedrijf door nieuwe leden te werven. Als het meer gaat om dat werven dan om het product dat verkocht wordt, kan dat een piramidespel zijn. Dat is verboden in Nederland, maar IM Academy komt op dit moment weg met zijn dubieuze handelswijze.

"Ik heb grote vraagtekens bij dit concept."

In Spanje werden vorig jaar leden van IM Academy gearresteerd. In België is het bedrijf recent veroordeeld omdat het een piramidespel organiseerde. De Belgische rechter verwijst daarbij naar de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Tóch is het bedrijf in Brabant nog volop nieuwe leden aan het binnenhalen. Afgelopen weekend hield het een evenement in het Chassé Theater in Breda, waar 1400 jongeren op afkwamen. Als het aan Europarlementariër Tom Berendsen uit Breda ligt, komt daar nu verandering in. "Ik heb grote vraagtekens bij hun werkwijze. Het ruikt aan alle kanten naar oplichting, waarbij onze jongeren het slachtoffer zijn."

"Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook."

Samen met zijn collega Jeroen Lenaers roept hij de Europese Commissie op om actie te ondernemen en lidstaten te helpen om deze club aan te pakken. "Het is niet voor niets dat de organisatie in een aantal EU-landen al wordt aangepakt. Binnen Europa moeten we informatie over hun praktijken met elkaar delen zodat ze zo snel mogelijk worden gestopt. Het CDA gaat vragen stellen aan de Europese commissie om te kijken hoe we zo snel mogelijk kunnen ingrijpen." Berendsen maakt zich zorgen: "Tegen jongeren zelf zeg ik: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Blijf zelf nadenken, let op elkaar en laat geen misbruik maken van jezelf of je vrienden." Omroep Brabant werd zelf lid van IM Academy en sprak met jongeren die uit de organisatie stapten. Dat zie je in deze aflevering van HOE..?