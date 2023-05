Alex wil burgemeester worden in Ivoorkust: 'Ik ga winnen'

De stad Man in Ivoorkust krijgt in augustus misschien een Brabantse burgemeester. Journalist Alex Gbanse uit Eindhoven is de oprichter van de enige onafhankelijke Ivoriaanse internetkrant en heeft zich kandidaat gesteld. Hij wil de plek waar hij opgroeide verbeteren en hoopt dat Brainport Eindhoven daarbij een handje kan helpen.

Een mannenkoor zingt een lied als Alex Gbanse in het centrum van Man de aftrap geeft voor zijn verkiezingscampagne. De naam van de Eindhovenaar zingt al behoorlijk rond in de stad. Hij schat zijn kansen zelf behoorlijk hoog in. “Ik ga winnen”, lacht hij zelfverzekerd.

Man is met 200.000 inwoners de negende stad van Ivoorkust en ligt in een prachtig natuurgebied met bergen en oerwouden. Na de verwoestende oorlog van enkele jaren geleden is de toestand in de stad iets verbeterd maar nog altijd spelen er flinke problemen.

Zo barsten basisschoolklassen uit hun voegen. Met 150 kinderen tegelijk les krijgen in een lokaal zonder airco is in Man de dagelijkse praktijk. "Het is niet te doen", zegt Alex in zijn huis in Eindhoven terwijl hij een foto laat zien. Er is een onwaarschijnlijk aantal kinderen op te zien in een klaslokaal.

"Ze hebben een tekort aan ruimte en een tekort aan personeel. Inmiddels krijgt de ene helft van de klas 's ochtends les en de andere helft 's middags. Wat zou ik er graag voor zorgen dat alle kinderen in de stad gewoon naar school kunnen", verzucht hij.

Maar er is nog veel meer: vervuiling, jeugdwerkeloosheid, corruptie. De wegen in de stad zijn slecht en de marktkooplieden klagen steen en been over beroerde voorzieningen. Als het aan Gbanse ligt worden deze problemen binnenkort voortvarend aangepakt.