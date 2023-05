De Brabantse Top 100 is begonnen, Guus Meeuwis weer op 1

Guus Meeuwis staat ook dit jaar met zijn 'Brabant' bovenaan de Brabantse Top 100. Sinds het begin van de lijst staat het nummer ieder jaar op één. Onze hitlijst telt af en heeft zijn apotheose net voor zes uur.

De top 3 van de lijst is hetzelfde als in 2022. Op de tweede plek staat Jan Biggel met 'Ons Moeder Zeej Nog' en de derde plaats is voor Gerard van Maasakkers & Vrienden met 'Hee Gaode Mee'.

Zanger Jan Biggel uit Liempde levert een unieke prestatie. Naast dat hij op nummer 2 staat, is zijn nummer ‘Lilluke Linda’ ook de hoogste nieuwe binnenkomer, het lied staat op plek 20. En zijn nummer 'Ha’k Jou Maar Nooit Gekend' is de grootste stijger. Dat nummer steeg maar liefst 43 plekken, van nummer 70 naar plek 27.

Ook zanger Django Wagner uit Nuenen doet het goed. 'Daar Zijn Vaders Voor' kroop 41 plekken omhoog en staat nu op plek 40, en 'Die Mooie Ogen (Hebben Mij Bedrogen)' is van plek 87 naar 59 gestegen.

De Brabantse Top 100 hoor je vandaag tussen op de radio bij Omroep Brabant. Van 08.00 tot 18.00 hoor je de hele lijst en kun je genieten van al het moois dat Brabant te bieden heeft op muzikaal vlak. Meeluisteren kun je via www.omroepbrabant.nl/radio.

De hele Brabantse Top 100 van 2023 vind je hier.