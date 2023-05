112-nieuws: kat van dak gered • zak met chemisch afval in brand

10.26

Een man is vanochtend gewond geraakt bij een steekpartij op de Koningin Julianaweg in Best. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Agenten zetten een gebied rond een bestelauto af voor onderzoek. Een opgeroepen traumaheli hoefde uiteindelijk niet te komen. Een 56-jarige man is aangehouden. Wat er aan de steekpartij vooraf ging, is niet bekend.