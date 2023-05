Wilde achtervolging met hoge snelheden: bestuurder blijkt stomdronken

Een automobilist is woensdagnacht aangehouden na een dollemansrit door Helmond. Toen agenten de bestuurder na een achtervolging tot stoppen konden dwingen, bleek het rijbewijs van de automobilist al meer dan een jaar verlopen te zijn. De bestuurder stonk naar alcohol, kon amper op zijn benen staan en sprak met dubbele tong.

Agenten gingen rond twee uur 's nachts achter de automobilist aan, nadat ze die door een bocht zagen scheuren in de Azalealaan. Het leek erop alsof de bestuurder ook door rood reed. Ze gaven de automobilist een stopteken.

Vol gas

De bestuurder zette de auto stil op de Piet Heinstraat. Maar toen de agenten uitstapten om de automobilist aan te spreken, ging die er vol gas vandoor. Agenten zetten de achtervolging in. Via de meldkamer werden ook andere eenheden van de situatie op de hoogte gebracht.

De verdachte racete door de Wethouder Van Wellaan. De agenten verloren de auto even uit het zicht, maar kwamen de auto korte tijd later weer tegen in de Wethouder Ebbenlaan. Daar hield een andere automobilist, die zich wel aan de maximumsnelheid hield, de automobilist onbedoeld op.

Nieuwe achtervolging

Vervolgens keerde de verdachte de auto op de parkeerplaats van voetbalstadion De Braak om verder te rijden over de Bakelsedijk richting Dierdonk en van daar naar de N279. De agenten raakten de bestuurder daar door de hoge snelheid, meer dan vijftig kilometer per uur boven de maximumsnelheid, weer kwijt. Andere eenheden hadden de verdachte wel snel weer in beeld.

Na een nieuwe achtervolging door Dierdonk gaf de verdachte zich over. De bestuurder weigerde mee te werken aan een ademanalyseonderzoek. De verdachte wordt donderdag gehoord en moet zich later voor de rechter verantwoorden. De auto is in beslag genomen.