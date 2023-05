Roofvogel valt mountainbiker aan in natuurgebied

In natuurgebied De Maashorst is afgelopen week een mountainbiker aangevallen door een roofvogel. De man raakte niet gewond. Omdat hij een helm droeg kon de vogel hem niet raken. Het gaat waarschijnlijk om een buizerd.

De vogel sloeg bij Uden toe op een onverhard pad langs de sloot tussen de Zedenweg en Karlingerweg. Het nest van een roofvogel zou daar vlakbij zitten. De vogel ziet vooral fietsers, hardlopers en andere bewegende bezoekers als een bedreiging voor het nest.



Waarschuwingsborden geplaatst

Na de aanval van de roofvogel zijn er waarschuwingsborden geplaatst bij het pad. Dat valt te lezen op de website van het natuurgebied, die redactioneel wordt onderhouden door de VVV Noordoost-Brabant.



“De kans dat je in De Maashorst wordt aangevallen door een roofvogel is erg klein, maar in het broedseizoen is de kans iets groter. Dan beschermen de roofvogels extra goed hun nest, dat ook wel horst wordt genoemd”, aldus de website.

Er wordt geadviseerd om de plek tijdelijk te vermijden. Mensen die wel in de buurt komen van de roofvogel, moeten rustig passeren. Dat houdt in dat fietsers moeten afstappen en hardlopers moeten wandelen. Verder luidt het advies om, voor zover mogelijk, niet alleen te lopen of fietsen.