PSV Vrouwen spelen bekerfinale en voor het eerst gaat een bus vol fans mee

Enthousiaste fans van de PSV Vrouwen maken zich donderdagmiddag op voor de bekerfinale tegen FC Twente. Voor de allereerste keer vertrekt er een bus vol met supporters van het PSV-vrouwenteam vanaf het stadion. “We vonden de bekerfinale een mooi moment om dit voor de eerste keer met de harde kern van de vrouwen te organiseren.”

De PSV Vrouwen staan voor de derde keer in de bekerfinale. Nooit eerder ging er een bus vol met supporters mee. Kayleigh Bronts is een van de supporters die in de bus zit. “Normaal gaat iedereen met eigen vervoer, maar nu gaan we met de vaste groep supporters naar de wedstrijd. We zijn met de vaste mensen die sfeer kunnen maken. Dat is tof.”

“Het is een unicum”, vertelt Gerdine Vereijken, bestuurslid van de supportersvereniging, enthousiast. “In de bus zitten ongeveer veertig supporters. Maar er gaan er ook veel zelfstandig. Iedereen is uitgelaten en heel erg verheugd. Wij maken er gewoon een feest van.”

Vereijken ziet een verschil tussen de supporters van de dames en de heren. “Je ziet meer dames natuurlijk, maar de sfeer is ook iets meer ongedwongen. Gezelligheid staat voorop. Bij de heren is dat natuurlijk ook, maar helaas gaat daar de aandacht naar een klein groepje die narigheid veroorzaakt.”

Ook de aanwezige supporters, onder wie Femke de Mol, zien een duidelijk verschil tussen wedstrijden van de mannen en de vrouwen. “Het gaat veel gemoedelijker dan bij de mannen. Supporters van PSV kunnen gewoon naar de supporters van de tegenstander. Dat kan bij de mannen niet.”

Toch draait het niet alleen om de gezelligheid. De supporters nemen maar al te graag de beker mee naar huis. “Het belangrijkste is dat PSV gaat winnen. Ik heb er zin in, want het blijft toch de bekerfinale”, laat Quincy van Bommel, de jongste fan uit de bus, enthousiast weten.

De wedstrijd tussen de vrouwen van PSV en FC Twente begint om 16.00 uur.