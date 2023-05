PSV-voetbalsters met lege handen naar huis, FC Twente wint bekerfinale

Een bittere pil voor de voetbalsters van PSV. In de KNVB-bekerfinale verloren ze met 4-0 van FC Twente, na een doelpuntenfestijn in de laatste minuten. En daarmee gaat de ploeg van Rick de Rooij voor het tweede jaar op rij met lege handen naar huis.

In het begin van de wedstrijd hielden de vrouwen uit Eindhoven zich nog redelijk staande tegen de ploeg die in de competitie duidelijk favoriet was. De eerste kans was voor PSV. Daarna kwamen er kansen voor de club uit Twente, maar het was lang wachten op de eerste goal.

Vlak voor rust werd FC Twente dreigender. In de 41e minuut was het raak. Dankzij een fraaie goal van Renate Jansen kwam de club op voorsprong. Maar daarna leek PSV weer terug in de wedstrijd te komen. Chimera Ripa kreeg de bal voor haar voeten, maar schoot op de paal. Precies op het moment dat PSV de gelijkmaker kon ruiken, schoot Kim Everaerts van FC Twente de 2-0 binnen.

Doelpuntenfestijn

Daarna was het over en uit voor PSV. FC Twente-aanvaller Elena Dhont tikte van dichtbij de 3-0 binnen. Maar daarmee was de wedstrijd nog niet gespeeld. Bente Jansen, die net gewisseld was, scoorde meteen daarna de 4-0. Na een slechte ingooi van de keeper van PSV, schoot ze de bal zo in het net.

Daarmee lukte de vrouwen van PSV niet, wat de mannen wel lukte. Het was de derde KNVB-bekerfinale op rij voor de PSV-vrouwen. Vorig jaar verloren ze van Ajax. Het jaar ervoor won de Eindhovense club van ADO Den Haag. FC Twente won in 2008 en 2015 het bekertoernooi.