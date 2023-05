Helmond Sport maakt het PEC Zwolle moeilijk, Willem II gelijk tegen 10 man

Helmond Sport heeft het titelkandidaat PEC Zwolle lastig gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. Pas in de laatste minuut voel de winnende treffer voor de Zwollenaren. De kampioensschaal ging echter naar Heracles. TOP Oss, Willem II, FC Eindhoven en Jong PSV speelden gelijk. NAC verloor in de slotfase van Telstar en FC Den Bosch sloot het seizoen af met een 3-0 nederlaag.tegen De Graafschap.

Na een kwartier opende Dylan Vente de score voor Roda JC. Op slag van rust trok Elton Kabangu met zijn doelpunt de score weer in evenwicht, 1-1. Boyd Reith zette kort na rust de thuisploeg weer op voorsprong. Twee minuten later schoot Jesse Bosch van afstand fraai raak, 2-2.

Helmond Sport - PEC Zwolle - 2-3 Helmond Sport heeft het titelkandidaat PEC Zwolle flink lastig gemaakt in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. De Zwollenaren maakten pas in de 96e minuut de winnende treffer. Het was echter niet genoeg om Heracles van de titel af houden. Helmond Sport ging de rust in met een 2-1 voorsprong. Nadat Lennart Thy voor PEC Zwolle de score had geopend, was het Martijn Kaars die twee keer de trekker overhaalde. Aan het begin van de tweede helft kwam PES Zwolle via Thy op gelijke hoogte 2-2. Het was Sven Zitman die de winnende treffer voor de bezoekers maakte.

Telstar- NAC - 2-1

Het venijn van de wedstrijd zat in de staart. Lange tijd leken de bezoekers met een 0-1 overwinning terug naar Breda te reizen. Na een half uur schoot Ody Velanas NAC Breda op voorsprong. In de slotminuten werd Quinten van den Herik de gevierde man van Telstar. In slotminuut maakte hij de gelijkmaker. Daarna lag de wedstrijd even stil omdat er iets op het veld was gegooid. Vrij snel daarna kon de wedstrijd worden uitgespeeld. Het was opnieuw Quinten van den Herik die voor de winnende treffer zorgde, 2-1..



Jong PSV - FC Eindhoven - 1-1

De ploeg van trainer Rob Penders speelde de laatste wedstrijd voor de play-offs gelijk tegen stadsgenoot Jong PSV. In de play-offs speelt FC Eindhoven maandagavond thuis tegen Almere City.

De doelpunten in de Eindhovense derby vielen in de tweede helft. Tien minuten na rust zette Jason van Duiven Jong PSV op voorsprong. Amper vijf minuten later was het Koen Oostenbrink die voor de gelijkmaker zorgde.