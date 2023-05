Voor iedere wedstrijd in het vliegtuig, toch wordt deze club geen kampioen

Twee Zwitserse tafeltennissers en een Spaanse stappen iedere keer in het vliegtuig als ze een competitiewedstrijd spelen voor Team WELYNQ/TTV Maashorst in Uden. Met deze internationals werd de tafeltennisvereniging donderdag voor de tweede keer op rij net geen Nederlands kampioen.

In 2019 nam coach Han Gootzen (64) uit Uden het initiatief om de Nederlandse top te bestormen. Het team moest beginnen in de tweede divisie. Daar pakte het meteen de titel. Vorig seizoen en dit jaar verloren ze de finale om het landskampioenschap.

De tafeltennissers trainen en spelen wedstrijden in de gymzaal van een speelleercentrum in Uden. Geen geweldige omgeving om te tafeltennissen, maar toch wordt er topsport bedreven bij de vereniging die dit jaar vijftig jaar bestaat.

En dus kwamen er drie buitenlandse spelers. De Zwitsers Mauro Scharrer en Elias Hardmeier spelen ook samen in de competitie van hun eigen land. Ook de Spanjaard Juan Pedro Sanchez Terrones stapt voor iedere wedstrijd in het vliegtuig.

Het is volgens hem niet eenvoudig om internationale talenten vast te leggen en het kost ook heel wat vliegtickets. "Tegenwoordig kun je ook met wat minder budget een goed team neerzetten. Bij ons krijgen talenten de kans om een mooie stap te zetten in hun loopbaan.”

Om mee te doen om de titel is het volgens Gootzen noodzakelijk om buiten de eigen landsgrenzen te kijken. “Het liefst zouden we met Nederlandse talenten werken. Die zijn er wel maar vaak kiezen ze eerder voor een groot tafeltennisland als Duitsland."

Sterspeler Hardmeier (21) vertrekt naar de Derde Bundesliga in Duitsland. "Ik heb hier veel geleerd en de mensen zijn heel vriendelijk. In Duitsland hoop ik de komende jaren een stap omhoog te zetten.”

Scharrer (19) is huisgenoot van Hardmeier bij zijn Nederlandse gastgezin. Hij verhuist naar een internaat in Duitsland om zich fulltime op tafeltennis te richten. Hij blijft komend jaar voor Uden uitkomen, onder meer door zijn goede band met de coach. "Hij weet alles van de tegenstanders en blijft altijd kalm. Hij weet dat het in een wedstrijd soms goed en soms minder gaat."

Gootzen wil graag de Nederlandse titel winnen en Europees spelen: “Ik heb in mijn loopbaan meerdere nationale titels gepakt en op EK's en WK's gestaan. De sport zit in mijn DNA. Ik ben zeker nog niet klaar. Ik wil met dit team voor het hoogst haalbare gaan.”