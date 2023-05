Nu of nooit: maak een 'Avontuurlijke Klim' naar het dak van de Sint-Jan

Lopen over de nok van de Sint-Jan en rondom de Vieringtoren op bijna 50 meter hoogte. Nu het dak van de 800 jaar oude kathedraal wordt vervangen, worden de steigers gebruikt voor de ‘Avontuurlijke Klim’. Dat is bijzonder, want het dak van de Sint-Jan beklimmen is de komende 100 jaar niet meer mogelijk.

Het is een flinke klim. Om op het hoogste punt, de Vieringstoren op 50 meter, te komen moet je ruim 300 treden op. “Je moet geen hoogtevrees hebben”, zegt klimgids Ad Groenen met een lach. “Als je het durft, is het zeker de moeite waard. Vanaf hier zie je heel Den Bosch en omstreken.” Ad is een van de tientallen gidsen die de bezoekers begeleiden bij hun avontuurlijke klim. Hij is een geboren en getogen Bosschenaar en weet daarom veel over de Sint-Jan en het uitzicht. “De meesten zullen wel naar mijn verhaal over de geschiedenis van de kathedraal en de stad luisteren, maar ik denk dat ze daarna meteen naar hun telefoon of camera grijpen om foto’s te maken van dit prachtige uitzicht. Maar dat begrijp ik wel.”

“Er is heel veel moois op de Sint-Jan te zien.”

Van het Bossche Broek en het Provinciehuis en tot aan de Pagode van de Efteling en het hoogste gebouw van Tilburg. Bij helder weer is dat allemaal te zien. “Maar er is ook heel veel moois dichtbij. Op onze oude Sint-Jan zelf”, zegt Ad trots. Zoals de beeldjes die op de luchtbogen zitten. “Normaal gesproken zie je die niet vanaf de grond. Nu zie je bijvoorbeeld dat ze allemaal een ambacht uitbeelden. “Je kunt ze bijna aanraken. Zoiets ga je niet meer meemaken.” Ad klimt verder naar boven, naar de nok van het dak. Dan staat hij even stil. "Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat je telkens nieuwe dingen in de stad ontdekt. Ik loop en fiets regelmatig door de straten, maar nu vallen mij heel andere dingen op. Ik zie bijvoorbeeld nu pas dat er in gouden letters 'Bibliotheek' op het gebouw in de Hinthammerstraat staat."

“Zo’n klim is de komende 100 jaar niet meer mogelijk.”

In 2016 konden bezoekers al eens de kathedraal beklimmen op 25 meter hoogte. Toen werden de steigers geplaatst voor het Jeronimus Bosch-jaar. Het is nu voor de tweede en voorlopig laatste keer dat het kan. “Voor het vervangen van de leien op het dak worden, worden steigers van ruim 400.000 euro geplaatst. Maar met een paar kleine aanpassingen worden diezelfde steigers nu gebruikt voor de Avontuurlijke Klim. Met de opbrengst kunnen ze de leien restaureren.” Het is een unieke kans. “Het is nu of nooit, want de komende 100 jaar kan het niet meer. Het is de bedoeling dat de nieuwe leien honderd jaar meegaan, dus voor die tijd worden er geen steigers meer tot aan het dak geplaatst.” De Sint-Jan kan van dinsdag 23 mei tot 31 augustus worden beklommen.

Bosschenaar Ad Groenen is een van de klimgidsen (foto: Megan Hanegraaf).